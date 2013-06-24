Ще одне важливе рішення, яке 2 серпня 2024 року ухвалив Кабінет Міністрів, — визначили умови оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У межах фонду оплати праці їм буде виплачуватися надбавка за особливий характер праці у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

На 2024 рік Уряд передбачив виділення 2,9 мільярда гривень з державного бюджету для оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Ці гроші підуть на субвенції місцевим бюджетам для забезпечення роботи фахівців.

Зміни до законодавства

5 липня 2024 року Кабінет Міністрів України затвердив Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення інституту помічника ветерана. Згідно з цим Порядком, кошти спрямовуються на оплату праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

У зв’язку з новими вимогами виникла потреба у внесенні змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298, яка регулює оплату праці працівників в бюджетних установах. Фахівці із супроводу будуть включені в цю систему з тарифним розрядом 11-14.

Надбавки

Крім основної зарплати, фахівці отримуватимуть надбавки за особливий характер роботи у розмірі 50% посадового окладу. Розмір надбавки залежатиме від навантаження, якості наданих послуг та відсутності скарг і встановлюватиметься керівником установи.

Нові правила та фінансування допоможуть створити умови для ефективної роботи фахівців із супроводу ветеранів, що дозволить краще підтримувати ветеранів та ветеранок у їхньому поверненні до цивільного життя.