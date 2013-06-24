Щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19 українці незабаром зможуть отримати від держави тисячу гривень. Це буде однією із програм підтримки бізнесу й громадян. «Це підтримка тих галузей, які постраждали від карантину більше за інших, а саме: креативний, спортивний і транспортний сектори економіки. Програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе одержати тисячу гривень. Швидко й зручно — через додаток «Дія», — пообіцяв Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до співгромадян.

За ці кошти, переконує Президент, вакциновані зможуть придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або купити квитки для мандрівок усередині країни. Програма розпочнеться 19 грудня. До кінця 2021 року на неї спрямують близько 3 мільярдів гривень і стільки само — на початку 2022-го.

Тим вакцинованим громадянам, у яких немає смартфона і додатка «Дія», зокрема людям похилого віку, держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці кошти, про що буде повідомлено пізніше.