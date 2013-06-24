Визначені ще 483 переможці програми «Власна Cправа» за підсумками двадцять третьої хвилі. Вони отримають гранти на старт або розвиток бізнесу на 116 млн грн. З початку цього року переможцями програми стали 10 300 українців, в їхній бізнес держава інвестує 2,5 млрд грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Про це пресцентр Урядовий портал.

«Понад 10 тисяч українців отримають грантову підтримку на старт або розвиток свого бізнесу з початку цього року за програмою «Власна Справа». Держава інвестує через гранти в розвиток малого й середнього підприємництва 2,5 млрд грн. Загалом за два з половиною роки дії програми маємо вже майже 22 тисячі переможців, які отримали гранти на 5,2 млрд грн. Кожен п’ятий з них відкрив нове підприємство, інші завдяки гранту змогли масштабувати свій бізнес, збільшити обсяги виробництва, асортимент продукції та послуг, вийти на нові ринки. Окрім того, грантоотримувачі створять понад 40 тисяч робочих місць в різних галузях», — зазначила Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів двадцять третьої хвилі 55% жінок, 37% чоловіків та 8% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (60), Рівненської (39), Харківської та Івано-Франківської (по 35) областей, а також міста Києва (40). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці двадцять третьої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 183 людей;

тимчасове розміщування й організація харчування – 63 людей;

переробна промисловість — 63 людей;

надання інших видів послуг – 40 людей;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги - 27 людей.

Довідково

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна Справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Урядовий проект єРоботає однією зі складових політики «Зроблено в Україні» та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через портал Дія.