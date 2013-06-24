308 українців стали переможцями першої у 2025 році хвилі програми «Власна Cправа». Вони отримають гранти на старт або розширення бізнесу на 72 млн грн. Загалом від початку дії програми її переможцями стали понад 23 000 українців, які отримають гранти на 5,6 млрд грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

«Визначені 308 переможців першої цього року хвилі грантової програми «Власна Справа», які отримають гранти на старт або розвиток свого бізнесу на 72 млн грн. Ми продовжуємо підтримувати малий та середній бізнес через грантові програми, допомагаємо підприємцям започатковувати свою справу або розширювати її, нарощувати виробництво, виходити на нові ринки. Від початку дії програми грантову підтримку від держави на розвиток бізнесу отримали понад 23 000 українців на 5,6 млрд грн. Підприємці працюють, сплачують податки, створюють десятки тисяч нових робочих місць в різних галузях. На сьогодні грантери вже сплатили до бюджету 5,6 млрд грн податків та зборів», — зазначила Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів першої хвилі 57% жінок, 35% чоловіків, 8% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (35), Київської (31), Дніпропетровської (23), Івано-Франківської (23) областей та міста Києва (20). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть грантери першої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 94 людини;

тимчасове розміщування й організація харчування – 50 людей;

надання інших видів послуг – 37 людей;

переробна промисловість — 36 людей;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги - 23 людини.

Довідково

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна Справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова. Підприємці Харкова та Харківської області можуть отримати грант до 300 тис. грн та до 500 тис. грн за умови створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Урядовий проєкт єРобота є однією зі складових політики «Зроблено в Україні» та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки проєкту єРобота здійснюється через портал Дія.