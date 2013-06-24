10 українців віком до 25 років стали першими переможцями молодіжної складової грантової програми «Власна Cправа» та отримають півтора мільйона гривень на старт свого бізнесу. За підсумками 21 хвилі програми визначено 443 переможці, які отримають гранти на 107 млн грн. Від початку дії програми її переможцями стали майже 21 тисяча українців, в їхній бізнес держава інвестує 5 млрд грн. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Маємо 10 перших переможців грантової програми “Власна справа” серед молоді. За підтримки держави вони зможуть започаткувати свій бізнес та реалізуватись у підприємництві. Зокрема, молоді підприємці планують займатись виробництвом одягу й аксесуарів, кондитерських виробів, торгівлею меблів і товарів для дому, відкрити манікюрний кабінет, фітнес-центр. Загалом за понад два роки дії грантової програми її переможцями стали вже майже 21 000 українців. В розвиток їхнього бізнесу держава інвестує 5 млрд грн. Це тисячі малих та середніх підприємств, які працюють, створюють робочі місця, сплачують податки, зміцнюють економіку», — зазначила Юлія Свириденко.

Серед отримувачів мікрогрантів двадцять першої хвилі 58% жінок, 34% чоловіків та 8% юридичних осіб. 75% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (47), Харківської (35), Київської (35), Вінницької (29) областей, а також Києва (39). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці двадцять першої хвилі, є:

• оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 157 людей;

• тимчасове розміщування й організація харчування – 65 людей;

• переробна промисловість — 61 людей;

• надання інших видів послуг – 46 людей.

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна Справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Інформацію щодо отримання гранту за програмою «Власна справа» можна знайти на сайті програми.

Урядовий проект єРобота є однією зі складових політики «Зроблено в Україні» та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через портал Дія.