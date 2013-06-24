У вівторок під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо відновлення житлового сектору й стимулювання іпотечного кредитування. У ній узяли участь перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба, міністр соціальної політики Оксана Жолнович, представники Мінфіну, Мінрозвитку, голови Держагентства відновлення та Укрфінжитла.

«Завдяки програмі доступної іпотеки «єОселя» вже 15 тисяч українських родин придбали власне житло. Зокрема родини військовослужбовців, медики й вчителі. Це демонструє важливість реалізації таких ініціатив, тож 2025 року продовжимо їх фінансування», — зазначив Денис Шмигаль.

На нараді йшлося про розвиток інструментів фінансування ринку житла та розроблення Державної стратегії житлової політики в Україні.

«Унаслідок повномасштабної агресії росії 10% житлового фонду було зруйновано або пошкоджено. Тому маємо напрацювати рішення, спрямовані на збільшення житлового фонду», — наголосив Прем’єр.

За підсумками обговорення відповідальним структурам доручено розробити дієві механізми стимулювання будівництва житла, що допоможе якнайбільшій кількості українських родин придбати власну оселю на вигідних умовах.

Як повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, від початку реалізації програми доступної іпотеки «єОселя» у жовтні 2022 року 15 068 сімей придбали власне житло на 24,5 мільярда гривень.

«Програма пільгового кредитування «єОселя» — один із ключових елементів урядової політики «Зроблено в Україні». Вона посідає друге місце за внеском у зростання ВВП серед усіх інструментів підтримки. Пріоритет програми — первинний ринок. Це не лише допомагає українцям придбати житло на вигідних умовах, а й стимулює будівельну галузь. Мета на цей рік — видати ще 10 тисяч іпотек», — зазначилаЮлія Свириденко.

За її словами, найбільше програмою скористалися військовослужбовці та правоохоронці — це 8224 видані кредити під 3% річних. Далі йдуть українці, які не мають власного житла і яким іпотека доступна під 7% річних, — 3334 кредити. За час чинності «єОселі» нею скористалися 1252 педагоги,1241 медик,369 внутрішньо переміщених осіб,328 ветеранів, 320 науковців.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство економіки