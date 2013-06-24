Від початку 2024 року переможцями програми “Власна справа” вже стали 4 115 українців, які отримають 1 млрд грн на започаткування або розвиток бізнесу. Переможцями дев’ятої цього року хвилі програми визнано 392 українці, які отримають на розвиток своєї справи 93 млн грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

“1 мільярд гривень мікрогрантів від держави отримають на старт або розвиток бізнесу цьогорічні переможці програми “Власна справа”. Їх вже понад 4 тисячі. 80% з них - підприємці, які взяли грант на розвиток та масштабування свого бізнесу, 20% - люди, що починають власну справу за підтримки держави у вигляді мікрогранту. Загалом від старту програми у липні 2022 року переможцями стали вже 17 тисяч українців, в бізнес яких держава інвестує 4 млрд грн. Половину коштів грантоотримувачі вже повернули, сплативши до бюджету 2 млрд грн податків та зборів. Окрім того, під час реалізації своїх бізнес-проектів вони створять 37 тисяч робочих місць”, - зазначила Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів дев’ятої хвилі 56% жінок, 32% чоловіків та 12% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської області (64 особи), Рівненської області (28 осіб), Житомирської області (26 осіб), Івано-Франківської області (25 осіб) та міста Києва (26 осіб). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці дев’ятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 156 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування – 53 особи;

переробна промисловість – 52 особи.

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Інформацію щодо отримання гранту за програмою “Власна справа” можна знайти на сайті програми https://vlasnaspravagrant.com.ua.

Урядовий проект єРобота є однією зі складових політики “Зроблено в Україні” та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через портал Дія.