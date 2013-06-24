Визначені ще 438 переможців програми «Власна Справа» за підсумками двадцять другої хвилі. Вони отримають гранти на старт або розвиток бізнесу на 106 млн грн. З початку цього року переможцями програми стали майже 10 тисяч людей, в їхній бізнес держава інвестує 2,5 млрд грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«10 тисяч українців отримають грантову підтримку на розвиток свого бізнесу з початку цього року за програмою «Власна Справа». Держава інвестувала через гранти в розвиток малого й середнього підприємництва майже 2,5 млрд грн. Це тисячі нових компаній, відкритих завдяки грантам, а також підприємств, які збільшили обсяги виробництва, розширили асортимент продукції чи послуг, опанували нові напрямки діяльності. Це також понад 18 тисяч нових робочих місць в різних галузях та в усіх регіонах країни», — зазначила Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів двадцять другої хвилі 57% жінок, 33% чоловіків та 10% юридичних осіб. 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (54), Київської (35), Житомирської (34), Рівненської (32), Харківської (30) областей. Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці двадцять другої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 156 людей;

тимчасове розміщування й організація харчування – 69 людей;

переробна промисловість — 53 людей;

надання інших видів послуг – 42 людей;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги - 36 людей.

Довідково

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна Справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Інформацію щодо отримання гранту за програмою «Власна справа» можна знайти на сайті програми.

Урядовий проект єРоботає однією зі складових політики «Зроблено в Україні» та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через портал Дія.