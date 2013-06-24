474 українці визнані переможцями четвертої у 2024 році хвилі грантової програми «Власна справа» та отримають від держави 113 млн гривень на започаткування або розширення свого бізнесу. Від старту програми її переможцями стали вже майже 15 000 підприємців, в бізнес яких держава інвестує 3,5 млрд грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

«Переможцями грантової програми “Власна справа” стали вже майже 15 000 українців, які отримають мікрогранти на старт або розвиток свого бізнесу. Загальна сума інвестицій держави в мале підприємництво через гранти за цією програмою складає 3,5 млрд грн. Це тисячі нових компаній і підприємств, які збільшили обсяги виробництва, розширили асортимент продукції чи послуг, опанували нові напрямки діяльності і створять понад 30 тисяч нових робочих місць в усіх регіонах країни. Понад 1 млрд грн отримувачі грантів вже повернули державі у вигляді сплачених податків та зборів до бюджету”, - зазначила Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів четвертої хвилі 49% жінок, 40% чоловіків та 11% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської області (47 осіб), Рівненської області (40 осіб), Київської та Івано-Франківської областей (по 36 осіб) і міста Києва (30 осіб). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці четвертої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 160 осіб;

переробна промисловість – 72 особи;

тимчасове розміщування й організація харчування – 67 осіб;

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Урядовий проект єРоботавключає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.