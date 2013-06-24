Ще 93 українці стали переможцями програми «Власна справа» за підсумками двадцять шостої, фінальної у 2024 році, хвилі. Вони отримають гранти на старт або розширення бізнесу на 23 млн грн. Загалом минулого року переможцями програми стали 11 000 українців, які отримають 2,6 млрд грн. На 2025 рік Уряд передбачив на програму понад 3 млрд грн, грантову підтримку зможуть отримати 15 000 українців. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

«11 000 українців стали переможцями програми «Власна справа» у 2024 році та отримають гранти на старт або розвиток свого бізнесу загалом на 2,6 млрд грн. Минулого року грантерів було на 1,5 тисячі більше, ніж у 2023 році. І ми очікуємо, що цього року підтримкою від держави скористається ще більше підприємців. На реалізацію цієї програми цьогоріч Уряд передбачив понад 3 млрд грн, гранти зможуть взяти близько 15 000 українців. Ми збільшуємо інвестиції в малий та середній бізнес, який забезпечує нашу економічну стабільність та розвиток», — зазначила Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів у 2024 році 62% жінок, 38% чоловіків. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (1,2 тис.), Київської (761), Івано-Франківської (748), Рівненської (709), Вінницької (613) областей та міста Києва (871). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть грантери 2024 року, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів;

тимчасове розміщування й організація харчування;

переробна промисловість;

надання інших видів послуг;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги.

Довідково

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова. Підприємці Харкова та Харківської області можуть отримати грант до 300 тис. грн (за умови створення 1 робочого місця) та до 500 тис. грн (за умови створення 2 робочих місць).

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Урядовий проект єРоботає однією зі складових політики «Зроблено в Україні» та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки проекту єРобота здійснюється через портал Дія.