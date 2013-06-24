Визначені ще 334 переможці програми «Власна справа» за підсумками чотирнадцятої хвилі. Вони отримають гранти на започаткування або розвиток бізнесу на 80 млн грн. Від початку цього року переможцями програми стали вже понад 6 тисяч українців, в їх бізнес держава інвестує 1,5 млрд грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

«Маємо вже понад 6 тисяч цьогорічних переможців програми «Власна справа», які отримають державну підтримку на розвиток свого бізнесу у вигляді грантів на 1,5 млрд грн. Більшість з грантоотримувачів мають досвід підприємництва і взяли гранти на масштабування своєї справи, близько 15% з них відкриють нові компанії. При цьому в процесі реалізації своїх бізнес-ідей вони створять 12 тисяч робочих місць в усіх регіонах країни. Загалом за понад два роки дії грантової програми її переможцями стали 18,5 тисяч українців, а інвестиції держави в розвиток їхнього бізнесу складуть 4,5 млрд грн. Понад 2 млрд грн отримувачі грантів вже повернули до бюджету у вигляді сплачених податків та зборів», - зазначила Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів чотирнадцятої хвилі 54% жінок, 34% чоловіків та 12% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (38), Сумської (22), Київської (21), Вінницької (20), Дніпропетровської та Івано-Франківської (по 18) областей, а також міста Києва (44). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці чотирнадцятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 110 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування – 46 осіб;

переробна промисловість – 42 особи.

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Урядовий проектєРоботає однією зі складових політики «Зроблено в Україні» та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.