Ще 471 українець став переможцем програми «Власна справа» за підсумками двадцять п’ятої хвилі. Вони отримають гранти на старт або розвиток бізнесу на 113 млн грн. У 2024 році переможцями стали понад 11 000 українців, які отримають 2,7 млрд грн. Загалом від початку дії програми держава інвестувала через гранти за цією програмою в розвиток малого й середнього бізнесу 5,5 млрд грн. Про це повідомила Перший віце прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Понад 11 000 українців стали переможцями програми «Власна справа» у 2024 році та отримають грантову підтримку на старт або розвиток свого бізнесу загалом на 2,7 млрд грн. За два з половиною роки дії програми її переможцями стали понад 23 тисячі підприємців, в бізнес яких держава інвестувала 5,5 млрд грн. Кожен п’ятий грантер відкрив нове підприємство, інші завдяки гранту змогли розширити свій бізнес, наростити обсяги виробництва, освоїти нові напрямки та ринки. Окрім того, вони створять 43 тисячі робочих місць в різних галузях», — зазначила Юлія Свириденко.

Серед отримувачів мікрогрантів двадцять п’ятої хвилі 2024 року 58% жінок, 34% чоловіків та 8% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Івано-Франківської (60), Львівської (48), Рівненської (40), Київської (38), Харківської (34) областей та міста Києва (33). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці двадцять п’ятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 161 людина;

тимчасове розміщування й організація харчування – 75 людей;

переробна промисловість — 61 людина;

надання інших видів послуг – 58 людей.

Довідково

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна Справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Урядовий проект єРоботає однією зі складових політики «Зроблено в Україні» та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.