Ще 93 українці стали переможцями програми «Власна справа» за підсумками двадцять шостої, фінальної у 2024 році хвилі. Вони отримають гранти на започаткування або розширення бізнесу на 23 мільйони гривень. Загалом торік переможцями програми стали 11 000 українців, які отримають 2,6 млрд грн. На 2025 рік уряд передбачив на програму понад 3 млрд грн, грантову підтримку зможуть одержати 15 000 громадян. Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

«Торік грантерів було на 1,5 тисячі більше, ніж 2023-го. І ми очікуємо, що цього року підтримкою від держави скористається ще більше підприємців. Ми збільшуємо інвестиції в малий та середній бізнес, який забезпечує нашу економічну стабільність та розвиток», — зазначила Тетяна Бережна. Серед отримувачів мікрогрантів 2024 року 62% жінок, 38% чоловіків. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (1,2 тис.), Київської (761), Івано-Франківської (748), Рівненської (709), Вінницької (613) областей та міста Києва (871). Більшість планує витратити кошти мікрогранта на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярніші галузі, в яких працюватимуть грантоотримувачі 2024 року: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів; тимчасове розміщування й організація харчування; переробна промисловість; надання інших видів послуг; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги. Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Одержати мікрогрант може підприємець, який працює, або людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранта понад 75 тисяч гривень обов’язкова умова надання коштів — створення одного-двох робочих місць залежно від суми гранта. Українці віком до 25 років можуть отримати грант обсягом до 150 тисяч гривень із зобов’язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов’язкова. Підприємці Харкова та Харківської області можуть отримати грант до 300 тис. грн (за умови створення одного робочого місця) та до 500 тис. грн (за умови створення двох робочих місць). Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини і матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання слід подавати через портал «Дія» разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості, повідомляє Мінекономіки.