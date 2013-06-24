З початку 2025 року починають діяти зміни в грантовій програмі «Власна справа», що дозволить більшій кількості українців отримати грантову підтримку від держави на започаткування або розвиток бізнесу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Грантові програми, які запровадив Уряд два з половиною роки тому, є одним з найдієвіших інструментів підтримки малого й середнього бізнесу. Програма «Власна справа» стала найзатребуванішою серед українців. Гранти вже взяли понад 23 тисячі підприємців, в бізнес яких держава інвестувала загалом 5,5 млрд грн. Це інвестиції в тисячі нових компаній, в масштабування бізнесу й збільшення виробництва товарів і послуг, в створення понад 40 тисяч нових робочих місць та економічне зростання. Ми реагуємо на потреби бізнесу і постійно вдосконалюємо програму, щоб більше українців мали можливість розвивати свою справу за підтримки держави», — зазначила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Оновлення в програмі «Власна справа» з 2025 року:

розширюється перелік отримувачів гранту — гранти тепер доступні підприємцям, які займаються виробництвом чи торгівлею тихими винами (виноградними та плодово-ягідними), а також медовими напоями;

до програми долучився ще один банк. Відтепер учасники можуть обирати між ПриватБанком та Ощадбанком для відкриття грантового рахунку.

Для ветеранів та других з їхнього подружжя, які беруть грант:

надається можливість збільшити строк реалізації проекту з 3 до 7 років. Вони можуть самостійно визначити термін реалізації свого бізнес-проекту: 3,5 або 7 років. Саме за цей час вони мають повернути грант у вигляді сплачених до бюджету податків та зборів від діяльності свого підприємства, на відкриття або розвиток якого взяли кошти;

ветерани, які успішно реалізували свій проект та закрили взятий на нього грант податками й зборами, можуть подати заявку на ще один грант (опція доступна один раз).

Довідково

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тис. гривень із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова.

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, другі з їх подружжя, а також другі з подружжя загиблих захисників можуть отримати гранти від 250 тис. грн до 1 млн грн за умови створення 1-4 робочих місць залежно від суми гранту. При отриманні гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 12 місяців. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30 - отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.