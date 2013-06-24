340 українців стали переможцями другої 2025 року хвилі програми «Власна справа». Вони отримають гранти на започаткування або розширення бізнесу на 81 мільйон гривень. Загалом від початку чинності програми її переможцями стали 23 700 українців, які отримають гранти на 5,7 мільярда гривень. Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

«Власна справа» залишається однією з найзатребуваніших урядових програм підтримки малого й середнього бізнесу. Цього року переможцями двох перших хвиль програми стали 650 українців, які отримають гранти на започаткування або розвиток свого бізнесу на 153 мільйони гривень. Завдяки підтримці держави підприємці зможуть відкрити власну справу, масштабувати наявний бізнес, збільшити виробництво й запустити нові лінії, вийти на нові ринки.

Загалом від початку чинності програми гранти на розвиток бізнесу отримали 23 700 українців на 5,7 мільярда гривень. 5,6 мільярда грантери вже повернули через сплачені до бюджету податки та збори. Вони створять 44 000 робочих місць у різних галузях», — зазначила Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів другої хвилі 57% жінок, 37% чоловіків, 6% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (42), Харківської (32), Київської (32), Івано-Франківської (28), Рівненської (24) областей та міста Києва (22). Більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранта на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярніші галузі, в яких працюватимуть грантери другої хвилі, такі: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 117 людей; тимчасове розміщування й організація харчування — 43; переробна промисловість — 40; надання інших видів послуг — 30; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги — 28 людей.

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень. Зробити це може підприємець із досвідом чи людина без досвіду. Для отримання гранта понад 75 тисяч гривень обов’язкова умова надання коштів — створення одного-двох робочих місць залежно від суми гранта. Українці віком до 25 років можуть отримати грант обсягом до 150 тисяч гривень із зобов’язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов’язкова. Підприємці Харкова та Харківської області можуть отримати грант до 300 тисяч та до 500 тисяч гривень за умови створення одного-двох робочих місць залежно від суми гранта.

Кошти гранта можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранта можна подати через портал «Дія» разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зай-нятості.

Урядовий проєкт «єРобота» — одна зі складових політики «Зроблено в Україні», що містить грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їхнього подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладення саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на всі напрями проєкту «єРобота» можна через портал «Дія».

Джерело: Міністерство економіки