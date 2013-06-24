Визначений ще 421 переможець програми «Власна справа» за підсумками двадцятої хвилі. Вони отримають гранти на започаткування або розвиток бізнесу на 101 млн грн. Від початку дії програми її переможцями стали 20,4 тисячі українців, в їхній бізнес держава інвестує 5 млрд грн. Отримувачі грантів вже повернули до бюджету майже 4 млрд грн через сплачені податки та збори. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«За понад два роки дії грантової програми «Власна справа» її переможцями стали 20 400 українців. На започаткування й розвиток їхнього бізнесу держава загалом інвестує 5 млрд грн. Завдяки грантам відкрито тисячі нових підприємств, діючі компанії масштабували свій бізнес та наростили потужності, вийшли на нові ринки. Отримувачі грантів створили близько 40 тисяч робочих місць в різних галузях. При цьому вони вже повернули державі 75% інвестованих коштів, сплативши до бюджету майже 4 млрд грн податків та зборів», — зазначила Юлія Свириденко.

Серед отримувачів мікрогрантів двадцятої хвилі 63% жінок, 30% чоловіків та 7% юридичних осіб. 75% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (47), Івано-Франківської (31), Сумської (28), Київської (27) областей, а також Києва (46). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці двадцятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 146 людей;

переробна промисловість — 60 людей;

тимчасове розміщування й організація харчування – 53 людей;

надання інших видів послуг – 50 людей.

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Інформацію щодо отримання гранту за програмою «Власна справа» можна знайти на сайті програми https://vlasnasprava grant.com.ua.

Урядовий проект єРоботає однією зі складових політики «Зроблено в Україні» та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через портал Дія.