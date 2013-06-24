Від початку дії програми “Власна справа” її переможцями вже стали понад 16 тисяч українців, які отримають 3,8 млрд грн. на започаткування або розвиток свого бізнесу. Переможцями сьомої цього року хвилі програми стали 526 українців, які отримають на розвиток своєї справи 127 млн грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

“Понад 16 тисяч українців стали переможцями програми “Власна справа” і отримають від держави мікрогранти на старт або масштабування свого бізнесу загалом на 3,8 млрд грн. Більшість з них - це підприємці, які беруть грант, щоб інвестувати в розвиток свого бізнесу, нарощування обсягів продукції чи послуг, освоєння нових видів діяльності. І при цьому вони створюють нові робочі місця. Загалом переможці програми створять понад 35 тисяч нових робочих місць в усіх регіонах країни”, - зазначила Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів сьомої хвилі 50% жінок, 41% чоловіків та 9% юридичних осіб. Понад 75% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської області (70 осіб), Івано-Франківської області (60 осіб), Київської області (42 особи) та міста Києва (39 осіб). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці сьомої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 169 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування – 94 особи;

переробна промисловість – 69 осіб.

Нагадаємо, за грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Інформацію щодо отримання гранту за програмою “Власна справа” можна знайти на сайті програми https://vlasnaspravagrant.com.ua.

Урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через портал Дія.