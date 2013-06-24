Визначені ще 376 переможців програми «Власна справа» за підсумками п’ятнадцятої хвилі. Вони отримають гранти на започаткування або розвиток бізнесу на 92 млн грн. Від початку дії програми її переможцями стали вже понад 19 тисяч українців, в бізнес яких держава інвестує через гранти 4,6 млрд грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

«Вже понад 19 тисяч українців стали переможцями грантової програми «Власна справа» за понад два роки її дії. Держава інвестує через гранти в їхній бізнес загалом 4,6 млрд грн. Це інвестиції у відкриття тисяч нових компаній, в розширення діючих виробництв та втілення бізнес-ідей підприємців в усіх куточках країни. Попри війну вони працюють, розвиваються, створюють нові робочі місця і сплачують податки до бюджету. Отримувачі мікрогрантів вже повернули державі у вигляді сплачених податків і зборів понад 2 млрд грн», - зазначила Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів п’ятнадцятої хвилі 59% жінок, 30% чоловіків та 11% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (35), Івано-Франківської (32), Житомирської (30), Київської (29), Вінницької (24) областей та міста Києва (38). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці п’ятнадцятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 108 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування – 73 особи;

переробна промисловість – 59 осіб.

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Інформацію щодо отримання гранту за програмою «Власна справа» можна знайти на сайті програми https://vlasnasprava grant.com.ua.

Урядовий проект єРоботає однією зі складових політики «Зроблено в Україні» та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через портал Дія.