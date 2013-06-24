Завершився десятий етап визначення переможців грантової програми “Власна справа”. За його підсумками обрали 369 переможців, які отримають 88 млн грн на розвиток своєї справи. Підприємці мають створити 718 нових робочих місць. Загалом же від початку 2024 року переможцями програми “Власна справа” стали 5029 українців. Ці підприємці отримають 1,2 млрд грн на започаткування або розвиток власного бізнесу. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

«Грантові програми під брендом “Власна справа” є складовою програми “Зроблено в Україні”, яка підтримує розвиток малого та середнього бізнесу. Вже визначили 5 тисяч переможців програми “Власна справа” з початку року. Вони отримають від держави 1,2 мільярда гривень мікрогрантів. 80% з них - підприємці, які взяли грант на розвиток та масштабування свого бізнесу, 20% - люди, які тільки починають власну справу. Загалом від старту програми у липні 2022 року переможцями стали вже понад 17 тисяч українців, в бізнес яких держава інвестує 4,3 млрд грн. Під час реалізації своїх бізнес-проєктів підприємці мають створити 38 тисяч нових робочих місць. Гроші, які інвестує держава, мають повернутися у бюджет вже за три роки у вигляді податків», - зазначила Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів десятої хвилі 55% жінок, 34% чоловіків та 11% юридичних осіб. Найбільше грантоотримувачів проживають у Львівській (53 особи), Київській (27 осіб), Полтавській (26 осіб), Рівненській (24 осіб), Івано-Франківській (25 осіб) областях та у місті Києві (31 особа).

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці десятої хвилі, є:

· оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 136 людей;

· тимчасове розміщування й організація харчування – 52 людини;

· переробна промисловість – 45 людей.

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може, як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Інформацію щодо отримання гранту за програмою “Власна справа” можна знайти на сайті програми.

Нагадаємо, урядовий проєкт єРоботає однією зі складових політики “Зроблено в Україні” та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Програма надання грантів учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей на створення або розвиток власного бізнесу є складовою флагманського проєкту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні та в рамках економічної політики «Зроблено в Україні».

Подати заявку на отримання гранту можуть, як діючі підприємці, так і люди, які не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийняття заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через портал Дія.