Україна продовжує збільшувати обсяги видобутку, демонструючи стійкість і прагнення до енергетичної незалежності.

«Наявність достатньої кількості блакитного палива власного видобутку підвищує можливості для стабільного проходження опалювального періоду. Нарощування власного видобутку газу — ключовий чинник для зменшення залежності України від світових ринків. Більше того, Україна має реальну перспективу стати газовим хабом Східної Європи», — повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник. За його словами, ці можливості досягаються завдяки модернізації обладнання, впровадженню нових технологій та посиленню захисту газовидобувних об’єктів. Зокрема спільна робота з міжнародними енергетичними компаніями дає змогу залучати сучасні технології, також особливу увагу необхідно приділяти розвитку ресурсної бази за новими ділянками надр.

Уряд системно підтримує та реагує на потреби галузі шляхом впровадження законодавчих ініціатив з підтримки газовидобувної галузі, підвищення ефективності роботи та стимулювання інвестицій.

«З початку повномасштабного вторгнення 2022 року газовидобувна галузь зіткнулася з численними викликами, серед яких зупинка робіт на багатьох родовищах на сході країни через бойові дії. Війна не лише створила складні умови для видобутку, а й стимулювала важливі реформи та інвестиції, спрямовані на підвищення енергетичної безпеки держави», — зазначив заступник міністра, повідомляє Міненерго.