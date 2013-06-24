2 травня, Урядом прийнято зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі посвідчень водія, закріплення номерних знаків з визначеною комбінацією цифр, переобладнання транспортних засобів та функціонування електронного кабінету водія».Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, внесено зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.

Документом передбачено можливість у разі перереєстрації транспортних засобів (крім випадків перереєстрації транспортних засобів дітьми, іншим із подружжя, батьками власника), у тому числі в порядку перереєстрації через електронний кабінет водія або засобами Порталу «Дія», у звʼязку зі зміною їх власників, за якими закріплені номерні знаки з відповідною комбінацією цифр, за бажанням особи, яка замовила послугу з перереєстрації, залишення номерних знаків за транспортними засобами за умови сплати такою особою послуги з видачі (заміни) номерних знаків, що видаються за бажанням власників транспортних засобів та містять визначену комбінацію, відповідно до Переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання.