Протягом 2022 року Верховною Радою України прийнято низку законодавчих актів, положення яких містять докорінні зміни в системі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це, зокрема, закони України «Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому», «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству», «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель». Про це повідомляє Урядовий портал.

«Усі прийняті зміни вимагають відображення у підзаконних нормативно-правових актах у сфері державної реєстрації нерухомості. Саме тому, з метою практичної реалізації цих законів, Урядом було прийнято розроблену Міністерством юстиції постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сферах державної реєстрації», — повідомив заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов.

Прийнятою постановою вносяться зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Зміни, серед іншого, передбачають:

процедурні питання державної реєстрації спеціального майнового права та інших речових прав, похідних від права власності;

проведення державної реєстрації прав у автоматичному режимі програмними засобами ведення Державного реєстру прав;

інформаційну взаємодію Державного реєстру прав, Державного земельного кадастру та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

зміни до структури та складу відомостей Державного реєстру прав, удосконалення його функціоналу з метою спрощення пошуку та проведення дій в автоматичному режимі;

звільнення державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від плати за отримання витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

удосконалення способів пошуку інформації та розширення відомостей, що можуть надаватись із Державного реєстру прав;

розширення переліку критеріїв для проведення моніторингу реєстраційних дій в реєстрах як однієї з форм контролю у сфері державної реєстрації, що є необхідним в умовах воєнного стану.

Крім того, одним iз положень, передбачених постановою, є внесення до Державного реєстру прав повного найменування та ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, що забезпечує діяльність Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, у разі коли органом державної влади, що здійснює управління об'єктом речових прав, є Кабінет Міністрів України або Верховна Рада України. Зазначені зміни мають на меті врегулювання особливостей управління об'єктами державної власності зазначеними органами державної влади.

Також було конкретизовано, що окремою підставою для відмови у державній реєстрації прав може бути факт застосування до особи санкцій, передбачених пунктами 1, 7, 16 та 24-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».