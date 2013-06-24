Держава продовжує активно шукати можливості для забезпечення питною водою належної якості українців, які втратили доступ до цього життєво важливого ресурсу.

Війна завдала нищівних ударів по критичній водогосподарській інфраструктурі: зруйновано насосні станції, пошкоджено трубопроводи, знищено гідротехнічні споруди. Внаслідок цього багато населених пунктів залишилися без стабільного доступу до питної води. Особливо гостро проблема стоїть у дев’яти прифронтових областях, де ситуація наближається до гуманітарної катастрофи.

Фахівці Міндовкілля детально ознайомилися із сучасними технологіями очищення води та розглянули ефективні рішення використання мобільних водоочисних систем корейської компанії Helloview. Ці установки здатні очищати воду з різних джерел, що робить їх універсальним інструментом для подолання водної кризи. Інформацію про ці технології передали прифронтовим обласним військовим адміністраціям та Державному агентству водних ресурсів України. Із регіонів надійшов запит на 334 одиниці обладнання. Особливо гостра потреба в очисних установках у районах, нещодавно визволених з-під окупації.

Днями Міндовкілля провело робочу зустріч із представниками корейської компанії Helloview для обговорення можливого постачання систем очищення води. Учасники зустрічі розглянули технічні характеристики обладнання та фінансові аспекти співпраці. Через обмежені фінансові можливості Україна не може самостійно покрити витрати на закупівлю і транспортування цих систем. Тому Міндовкілля звернулося до корейських партнерів із проханням підтримати фінансування ініціативи в межах програми Korea Aid.

«Забезпечення людей чистою водою — життєва необхідність. Війна спричинила масштабні руйнування водної інфраструктури, і нам зараз потрібні швидкі та ефективні рішення. Співпраця з Республікою Корея — це реальна можливість стабілізувати водопостачання в постраждалих регіонах та врятувати здоров’я десятків тисяч людей», — зазначив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Власенко.

Надання мобільних систем очищення води допоможе оперативно забезпечити постраждалі регіони якісною питною водою, що критично важливо для збереження здоров’я та життя людей.

Korea Aid — це корейська гуманітарна ініціатива, спрямована на підтримку України. 2024 року Республіка Корея оголосила про фінансову допомогу нашій державі обсягом 520 мільярдів вон (394 мільйони доларів), основну частину цієї суми було спрямовано на гуманітарні проєкти, зокрема на поліпшення доступу українців до питної води.

Джерело:

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів