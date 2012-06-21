Вчені з усього світу багато років намагаються зрозуміти, чи може людина жити на Марсі. Фахівці з Бременського університету в Німеччині з'ясували, який вид водоростей дає шанси на це.
Експеримент показав, що водорості можуть успішно рости в марсіанських атмосферних умовах. «Ціанобактерії можуть використовувати гази, доступні в марсіанській атмосфері, в якості джерела вуглецю і азоту», – наводить слова астробіолога Сіпрієна Версо видання Science Alert.
За словами вченого, йдеться про значний крок в освоєнні і розвитку систем життєзабезпечення на Червоній планеті. Версо не виключив, що в результаті людство стане ближче до довгострокових місій на Марсі.
На Землі ціанобактерії можна знайти практично в кожному середовищі проживання, але іноді вони виробляють сильні токсини, які можуть вбити інші організми. Однак вчені вважають, що 2,4 мільярда років тому саме ціанобактерії зробили атмосферу Землі придатною для дихання.
Щоб перевірити, чи можна вирощувати ціанобактерії при певних атмосферних умовах, Версо і команда вчених розробили біореактор під назвою Atmos. Система, що складається з дев'яти посудин зі скла і сталі, ретельно контролювалася за температурою і тиском. Експеримент показав, що ціанобактерії здатні рости в марсіанських умовах.
Відзначається, що з ціанобактерій можна отримати цукор, амінокислоти та інші поживні речовини для живлення інших культур, їх також можна використовувати для виробництва ліків.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»