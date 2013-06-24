Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук та голова Представництва UNICEF в Україні Мунір Мамедзаде обговорили важливі теми екологічного порядку денного в Україні та домовилися посилити співпрацю за низкою напрямків. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Водозабезпечення є однією з топтем нашого діалогу з партнерами. Для UNICEF ця тема є одним з головних фокусів. Нещодавні події навколо забруднення росіянами Сейму та Десни також стали предметом взаємодії між українськими фахівцями та UNICEF. Домовилися продовжити нашу співпрацю згідно з підписаним у липні цього року меморандумом та розширювати наші дії у сфері водної політики», - повідомила Світлана Гринчук.

За її словами, вони з паном Муніром погодилися щодо важливості залучення молоді до просування довкіллєвої адженди та створення молодіжної ради при Міндовкіллі. Саме молодь є носієм найпрогресивніших поглядів на майбутнє. Крім того, для нових реалій “зеленого” відновлення нам потрібно дуже багато експертів у сфері захисту довкілля, тож важливо заохотити молодь до отримання екологічної освіти за допомогою спільних промокампаній.

«Важливий напрямок нашої співпраці – Кліматичний Саміт ООН СОР29 та активності наших павільйонів. Домовилися по максимуму використати цю платформу, щоб донести світу про вплив війни на довкілля та життя майбутніх поколінь. Під час тогорічного СОР28 Україна доєдналася до Міжнародної Декларації про дітей, молодь та кліматичні дії. Сподіваємося, СОР29 стане платформою для наступних кроків України у цьому напрямку», - зазначила Світлана Гринчук.

Очільниця Міндовкілля подякувала Представництву UNICEF в Україні за колосальний внесок у порядок денний в Україні та особисто Муніру Мамедзаде за сильну позицію: «Робимо все можливе для того, щоб прокласти дорогу в краще майбутнє для молоді».