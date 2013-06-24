Олімпійські ігри 2024 року в Парижі залишили безліч яскравих моментів у памʼяті атлетів та вболівальників. За кількістю золотих нагород Україна показала найкращий результат за останні 12 років. Українці здобули 12 медалей, серед яких три — золоті. Для офіційної делегації України, Олімпійські ігри мали ширший контекст — показати світу українську волю до перемоги, як українці борються та що долають через російську війну. Так і народилась ідея створити Volia Space — Український дім на Олімпійських іграх. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Організований Міністерством молоді та спорту України спільно з Офісом Президента України та Національним олімпійським комітетом України, Volia Space став найбільшим проєктом спортивної дипломатії за всю історію участі нашої держави в Олімпійських іграх.

«Для України Олімпіада — це насамперед великий екран для світу. Ми нагадуємо світу, що Україна існує, бореться і здатна перемагати. Сам факт того, що Україна представлена на Олімпіаді під час повномасштабної війни, є великою демонстрацією сили волі», — зазначила заступник керівника Офісу Президента України Олена Ковальська на відкритті Українського дому Volia Space у Парижі.

Центральний осередок української присутності

Розташований у паризькому парку Ля Віллетт, разом із національними домами інших держав, Volia Space працював протягом 15 днів та прийняв більше 15 тисяч гостей. Серед них були урядовці, дипломати, президенти міжнародних спортивних федерацій, впливові діячі культури та понад 600 акредитованих журналістів з усього світу.

«Volia Space відвідали Міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера та Міністр-делегат з питань Європи Уряду Франції Жан-Ноель Барро, міністри та посли з інших країн світу. Відкриття відвідали президент Всесвітньої легкої атлетики Себастьян Коу та президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардіф. Було багато впливових та знаменитих гостей, чий прихід у Volia Space — це чітка заява про підтримку України», — повідомив очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний.

На вході відвідувачів зустрічала саморобна штанга із труби та автомобільних коліс. Саме із такою штангою тренувався український стрибун у висоту Андрій Проценко, під час окупації Херсонщини. Кожен відвідувач міг спробувати її підняти, аби проявити солідарність із атлетами, які досі перебувають на тимчасово окупованих росією територіях.

Одразу після штанги, відвідувачів чекала інсталяція з частини трибуни харківського стадіону «Сонячний», зруйнованого російськими обстрілами.

Ці артефакти задавали тон усьому простору та ілюстрували, в яких умовах тренуються українські атлети та виборюють олімпійські медалі.

«Саме у контексті атлетів та їхніх історій ми формували мету Volia Space - показати світу українську Волю до перемоги та нагадати, що переживають українці щодня через російське повномасштабне вторгнення. Світ має знати, через що пройшли українські атлети, аби бути у Парижі» — сказав очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний. «Це стало можливим завдяки спільній роботі державних та приватних партнерів, а також завдяки підтримці французьких колег, які надали приміщення у самому серці Парижа».

«Співпраця з французькою стороною була надзвичайно важливою та ефективною для успіху цього проекту, — повідомила заступник Міністра з питань європейської інтеграції Вікторія Рясна. — Французькі колеги надавали повноцінну підтримку протягом організації та діяльності цього простору. Також від французької сторони ми отримали колосальну допомогу в частині забезпечення його безпеки. Вони прекрасно розуміють важливість цієї події для України».

Вона розповіла, що стало вирішальним моментом, аби обрати приміщення для Volia Space: «Міністерство спорту Франції нам запропонувало кілька комфортних та практичних приміщень у різних частинах міста. Під час процесу вибору локації для Українського дому, нам було відомо, що саме у парку Ля Віллетт будуть розташовані будинки понад 15 країн світу, серед яких — Франція, Нідерланди, Чехія та ін., тож недарма під час проведення Олімпійських ігор цей парк був названий «Парк Націй». Це стало визначальним фактором вибору саме цієї локації. Ще був один символічний факт — коли ж ми приїхали з Матвієм Бідним на локацію у парк, то пролунав знайомий звук сигналу тривоги (це була навчальна тривога для парижан). І у цей момент ми наче в унісон промовили: так, саме тут буде Український дім».

Культурний та медійний осередок

Протягом 15 днів Volia Space був головним місцем зустрічі із іноземними делегаціями та міжнародним медійним хабом. Щодня тут проводили зустрічі з атлетами, культурними та спортивними діячами.

На додаток до культурної програми, Volia Space став важливим медійним центром. Понад 1,100 публікацій і сюжетів у міжнародних та українських медіа вийшли завдяки роботі команди комунікаційників. Серед ключових видань були такі глобальні гіганти як CNN, Reuters, France Presse, а також менш відомі в Україні, але впливові медіа у країнах Глобального Півдня.

«Цей проект дав нам можливість розповісти правду про російську війну в Україні, як війна впливає на спорт та на всіх українців. Це можливість показати людям у Латинській Америці, Азії та Африці правду, що українці борються і за їхню безпеку, адже російська війна впливає на увесь світ, — сказав Сергій Биков, речник Міністерства молоді та спорту України. — Загальна аудиторія матеріалів сягає більше 105 млн людей, дві третини з них — міжнародна аудиторія. Це значний показник, враховуючи, що проект реалізовано без використання бюджетних коштів».

У Мінмолодьспорту повідомили, що Український дім Volia Space організували без використання бюджетних грошей, а реалізували завдяки генеральному партнеру — мережі АЗК WOG, Благодійному Фонду «МХП-Громаді» та іншим меценатам й партнерам.

Одним із головних аспектів Volia Space стали зустрічі з українськими спортсменами, які мали змогу поділитися своїми історіями. Серед найбільш відомих спікерів були Ольга Харлан, Ярослава Магучіх, Жан Беленюк, Олександр Хижняк, Ірина Геращенко, які отримували численні запити на інтерв’ю від міжнародних медіа.

Зокрема, Ярослава Магучіх відкрито висловила свою позицію щодо присутності «нейтральних» російських спортсменів на Олімпіаді, підкресливши, що росіяни не висловили жодного слова проти війни, що робить їх участь у змаганнях неприйнятною.

«Олімпійські ігри — це про мир. Але росія не зупинилася навіть під час Ігор, коли здійснювала масовані атаки на міста України. Як можна допускати до змагань про мир терористів?» — риторично запитала Магучіх під час однієї з зустрічей з журналістами у Volia Space.

Ольга Харлан, яка також виступала на численних заходах, поділилася своєю історією про те, як війна вплинула на неї та її друзів-спортсменів, які загинули на полі бою. Її слова стали потужним нагадуванням про те, що спорт може бути не лише змаганням, але й способом заявити про правду на світовій арені.

Атлети мали змогу говорити про те, що не можуть озвучити на полях Олімпіади через суворі правила. Завдання команди Volia Space полягало у тому, щоб ці голоси почули у світі.

Культурний внесок та гастродипломатія

Важливою складовою Volia Space була культурна програма. Щодня гостям показували документальні фільми про Україну, серед яких оскароносна стрічка «20 днів у Маріуполі», «Люди зі Сталі / People of Steel», «Культура vs війна» та презентації відомих українських режисерів Алана Бадоєва, Антона Птушкіна та Сергія Фоменка. Також виступи Джамали та гурту «Мандри» додали культурного змісту та ще більше занурили гостей в український контекст.

Також гостям показали Мультимедійний проект «The Will to Win – Воля до Перемоги!», який складається з фотовиставки та серії короткометражних документальних фільмів та має на меті розповісти про неймовірну силу волі та стійкість українських спортсменів, які попри драматичні виклики війни, особисті втрати та страждання долають численні перешкоди та демонструють усьому світу волю до перемоги. Проект реалізувала Асоціація «Дивись українське!» за ініціативи Офісу Президента України, Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету, за підтримки Фонду «МХП-Громаді».

Смачним елементом програми став День української кухні, коли відвідувачі мали змогу скуштувати традиційні страви, приготовані відомими українськими шеф-кухарями Євгеном Клопотенком та Володимиром Ярославським. Цей день став справжнім святом гастродипломатії, коли через страви української кухні показали культурну унікальність та багатство традицій нашого народу.

«Борщ став символом України та інструментом гастродипломатії», — зазначив Євген Клопотенко під час свого виступу. «Світ йде до мультинаціоналізму, і їжа, як і музика, стає м’якою силою, що допомагає просувати культуру. Так, як бургери представляють Америку, піца — Італію, так і борщ тепер представляє Україну».

Володимир Ярославський також підкреслив важливість показу української культури через гастрономічні традиції, поєднуючи знайомі та нові елементи у кулінарії. «Ми маємо показувати нашу Україну через правило Парето 80 на 20: 80% знайомих продуктів, 20% — унікальних. Це допомагає людям краще пізнавати нашу культуру», — сказав він.

Volia Space довів, що навіть у надзвичайно складних умовах війни Україна здатна реалізовувати масштабні дипломатичні ініціативи, об’єднуючи навколо себе міжнародних партнерів та привертаючи увагу всього світу.