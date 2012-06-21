Вчасне ухвалення закону про Державний бюджет на 2018 рік дозволить підготуватися до всіх фінансових новацій і впевнено розпочати новий рік. Про це в ефірі телеканалу 112.ua сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Він подякував парламентарям за підтримку і підкреслив, що бюджетний процес фактично завершив «осінь реформ», яка тепер має дати імпульс «весні змін» та ухваленню подальших важливих для держави рішень, спрямованих на прискорення економічного зростання.
«В 2018 році потрібно прийняти низку рішень, які дозволять прискорити економічне зростання», - сказав Глава Уряду. Він нагадав, що деякі з необхідних ініціатив вже схвалені. Йдеться передусім про запровадження відстрочки ПДВ при імпорті обладнання для модернізації промисловості та зменшення ренти в галузі газовидобутку. Втім, цю роботу потрібно продовжити.
Прем’єр-міністр звернув увагу, що економічний підйом стане запорукою підвищення соціальних стандартів, передусім мінімальної заробітної плати до запропонованого Президентом та Парламентом рівня 4100 – 4200 грн.
«І наше завдання – довести середню зарплату до 10 тис. грн. Сьогодні вона становить 7400. Головне, аби економіка була здатна наповнювати ці цифри», - додав Прем’єр-міністр.
ДОВІДКОВО
7 грудня Верховна Рада України 273 голосами «за» схвалила підготовлений Урядом проект Державного бюджету на 2018 рік з доходами близько 1,2 тлрн грн та прогнозним зростанням економіки в 3%.
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