В умовах пандемії COVID-19 український уряд спрацьовує ефективно та не допускає кризових ситуацій. Адже, як констатував у відеозверненні Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов з нагоди першої річниці роботи уряду під керівництвом Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, попри те, що торік фактично за тиждень від початку роботи нового уряду було запроваджено тотальний карантин, а потім країні довелося жити за різними сценаріями карантинних обмежень, ситуацію вдалося втримати під контролем, медична система не впала і нині вже відбувається вакцинація.