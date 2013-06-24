Глава держави провів переговори з фінським колегою Саулі Нііністьо, які стосувалися підтримки України від Фінляндії, двосторонніх відносин між двома країнами та глобальної геополітичної ситуації. У програмі — зустріч зі спікером фінського парламенту Петтері Орпо. У другій половині дня відбувся саміт Україна — Північна Європа. Окрім глав України і Фінляндії, в ньому взяли участь прем’єр-міністри Швеції Ульф Крістерссон, Норвегії — Йонас Гар Стьоре, Данії — Метте Фредеріксен та Ісландії — Катрін Якобсдоттір.

На саміті обговорювали ситуацію із загарбницькою війною росії в Україні, подальшу підтримку України від скандинавських країн, розвиток відносин України з ЄС і НАТО та нашу ініціативу щодо справедливого миру. Як анонсував прессекретар глави Української держави Сергій Никифоров, за підсумками саміту очікують на спільну заяву. Він проінформував, що на полях саміту глава держави проведе окремі двосторонні зустрічі із прем’єр-міністрами Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

Докладніше про візит — у наступному номері.