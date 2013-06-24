Кабінет Міністрів України розширив можливості для надання благодійної допомоги, оновивши перелік товарів і послуг, що звільняються від оподаткування. Відповідні зміни підготувало Мінсоцполітики за участі волонтерів — вони насамперед спрямовані на посилення можливостей організаціям громадянського суспільства підтримувати Сили оборони України, учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Нова редакція постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2014 № 112 «Про затвердження переліку засобів, товарів (робіт, послуг), сума (вартість) благодійної допомоги для закупівлі або у вигляді яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб» дозволяє без оподаткування ввозити в Україну транспортні засоби, які доставляють волонтери.

Сам перелік скорочено із 500 до 133 позицій. Водночас він містить десятки нових позицій, необхідних для захисників і захисниць, а також внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, безпілотних систем, засобів РЕБ та РЕР, комплектуючі до них, а ще засобів тактичної медицини.

Оновлена постанова також передбачає нову позицію «Медичні послуги» та «Послуги з освіти і науки». Це означає, що учасники бойових дій, військовослужбовці, ветерани та ВПО матимуть додаткові можливості користуватися медичними та освітніми послугами, які покриваються за рахунок сплачених коштів благодійниками на спеціальних (пільгових умовах).

Нагадаємо, що за ініціативи Мінсоцполітики у грудні 2023-го запрацювалаАвтоматизована система гуманітарної допомоги (АС ГД) — за цей час вона зафіксувала понад 150 тисяч вантажів. А в жовтні 2024 року Урядом, за ініціативи Мінсоцполітики, запроваджено спрощений порядок реєстрації військовослужбовцями волонтерських автомобілів, які ввозяться для підтримки Сил оборони України.