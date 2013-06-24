Діяльність волонтерів є прикладом для кожного, а безкорислива важлива праця надихає усіх нас на добрі справи і вчинки.

З цього приводу нагородив відзнакою «За службу та звитягу» другого ступеню засновника БО «БФ «ЗАХИСТИТИ МАЙБУТНЄ» Олександра Дєєва. Про це повідомляє прес-центр Командування ОС ЗСУ.

Подякував за участь в гуманітарних програмах Командування Об’єднаних Сил ЗС України, що спрямовані на допомогу військовим частинам і підрозділам, медичним закладам та соціально незахищеним верствам населення.

Волонтерська допомога – це невід’ємна частина нашої боротьби. Зараз ми разом відстоюємо нашу незалежність. А коли переможемо ворога – будемо разом відновлювати країну, щоб вона розквітла й стала ще кращою, ніж до війни.

Разом переможемо!