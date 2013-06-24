Міністерство молоді та спорту України та Національний олімпійський комітет України, разом із Офісом Президента України, запускають комунікаційну кампанію «The Will to Win – Воля до перемоги». Комунікаційна кампанія супроводжуватиме участь українських спортсменів на Іграх ХХХІІІ Олімпіади. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Участь України в Олімпійських іграх цього року – це більше, ніж спортивні змагання. Це історія про Волю до перемоги – унікальну рису українців.

«Попри намагання агресора нас вбити, попри щоденні руйнування інфраструктури - українські атлети демонструють світу Волю до перемоги», – сказав очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний.

Наша участь в Олімпіаді – це чіткий сигнал міжнародним партнерам, що ми сильні, ми віримо у перемогу і ми переможемо.

Змагання триватимуть з 26 липня по 11 серпня 2024 року у Парижі (Французька республіка).