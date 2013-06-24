З нагоди Дня Десантно-штурмових військ Збройних сил України Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими та рідними загиблих Героїв України і вручив державні нагороди. На церемонії також була присутня делегація Великої Британії на чолі з начальником штабу оборони адміралом сером Ентоні Радакіном.

Глава держави зазначив, що Десантно-штурмові війська б’ються на найскладніших напрямках і виконують найскладніші завдання.

«Немає такої дійсно гарячої ділянки нашого фронту, яка б не відчула силу наших ДШВ. І окремо хочу подякувати нашим воїнам-десантникам за Курську операцію — за те, що Україна довела, що здатна за будь-яких обставин спрямовувати цю війну так, щоб у росії розуміли, що вони накоїли цією війною і що вони за це обов’язково відповідатимуть», — сказав Президент.

Володимир Зеленський закликав завжди пам’ятати всіх українців та українок, які віддали життя на полі бою заради України та її незалежності. Присутні вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання.

Глава держави вручив орден «Золота Зірка» рідним трьох загиблих Героїв України. Найвищого звання посмертно удостоєні:

ЛейтенантВіталій Дудай. Взвод під його командуванням неодноразово відбивав ворожі атаки поблизу Мар’їнки, завдавав ворогу значних втрат у живій силі, знищив три танки, кілька БМП та автомобілі з піхотою. Віталій Дудай загинув торік 21 травня внаслідок ворожого мінометного обстрілу під час заміни групи на бойових позиціях.

Старший саперДанило Звонарьов. Робив проходи через ворожі мінно-вибухові загородження, мінував передній край оборони, брав участь у штурмах та у складі евакуаційних груп вивозив поранених і загиблих під ворожим вогнем. Торік 23 липня під час мінування переднього краю оборони поблизу Мар’їнки Данило Звонарьов у складі своєї групи потрапив під артобстріл. Він закрив собою двох побратимів, але сам загинув від множинних осколкових поранень.

СержантАртем Собченко. Під час боїв у Соледарі як бойовий медик урятував життя та здоров’я багатьом побратимам, брав участь в оборонних боях у Бахмуті та керував підрозділом. Під час чергового російського штурму його боєць зазнав поранення й сам не міг потрапити в укриття. Артем Собченко під прицільним стрілецьким вогнем дістався до побратима, надав допомогу й евакуював. Але під час переміщення на вогневу позицію він унаслідок артобстрілу зазнав не сумісного із життям поранення.

Ще двоє Героїв України особисто отримали орден «Золота Зірка»:

ПолковникЄвген Ласійчук. Командир 25 окремої повітрянодесантної бригади, яка воює на покровському напрямку. У березні підрозділ під його керівництвом зірвав масштабний наступ російських окупантів, які залучили 36 танків і 12 БМП. Загалом за час оборони на цьому напрямку воїни бригади знищили майже тисячу окупантів та ще понад півтори тисячі поранили, а також ліквідували 43 танки, 81 БМП, 4 БТР, 1 РСЗВ та 17 безпілотників.

МайорРуслан Панезьоров. Торік у січні поблизу Кліщіївки під час евакуації трьох поранених побратимів потрапив під ворожий обстріл, але попри це разом із групою залишився на полі бою та знищив 15 окупантів. Узимку цього року під прицільним вогнем артилерії й танків забезпечував прохід штурмовим групам, а потім влаштовував мінно-вибухові загородження. Завдяки цьому вдалося знищити 35 окупантів та п’ять БПМ.

Ще двом захисникам глава держави вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг». Її отримали:

ПолковникАндрій Ткачук. Командир 71 окремої єгерської бригади, яка торік восени вела оборонні й наступальні дії на запорізькому напрямку та просунулася до 1 км вглиб лінії фронту. У травні цього року бригада разом з іншими військовими частинами ЗСУ знищила вісім САУ, 14 танків, 11 БМП та 36 одиниць автомобільного транспорту поблизу Вовчанська.

ПолковникОлексій Явкун. Командир 81 окремої аеромобільної бригади, підрозділи якої з березня до квітня цього року поблизу Білогорівки знищили вісім танків Т-80, шіcть БМП, склад боєприпасів і майже 50 російських окупантів та змусили ворога відступити. Лише за один бій на початку травня підрозділи бригади ліквідували три танки Т-80, дві БМП, БТР та 20 загарбників.

Глава держави відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і Княгині Ольги ІІ ступеня.

Президент передав відзнаку «За мужність та відвагу» 199 навчальному центру Десантно-штурмових військ, а також присвоїв 77 окремій десантно-штурмовій бригаді почесне найменування «Наддніпрянська» та 148 окремій артилерійській бригаді — «Житомирська».

Джерело: Офіс Президента