Всесвітній економічний форум відводить Україні 77-ме місце зі 144 країн, оцінених під час складання Індексу глобальної конкурентоспроможності. Про це повідомив Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає УНН з посиланням на Мінекології.
«Лише через високий рівень забруднення атмосферного повітря Україна може втрачати до 15% врожаю. Але мене вражають інші цифри. За даними ВООЗ, кожних дві години в Україні помирають 3 людини через поганий стан довкілля», — сказав Остап Семерак, зазначивши, що питання охорони довкілля до цього часу в Україні не є пріоритетними.
Крім того, Всесвітній економічний форум відводить Україні 77-ме місце зі 144 країн, оцінених під час складання Індексу глобальної конкурентоспроможності, через корупцію, нестале використання природних ресурсів.
Так, економіка України у результаті впливу цих негативних факторів може втрачати до 11 відсотків ВВП.