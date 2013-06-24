Всесвітня організація охорони здоровʼя продовжить активно співпрацювати з Україною за пріоритетними напрямами та надавати необхідну допомогу. Про це йшлося під час офіційного візиту делегації Міністерства охорони здоровʼя України на чолі з Міністром Віктором Ляшком до Європейського регіонального бюро ВООЗ, мета якого — налагодження ще більш ефективного діалогу та подальше розширення співпраці. Про це повідомляє Урядовий портал.

Присутні обговорили поточну ситуацію у сфері охорони здоровʼя України, її виклики та досягнення за минулий рік, плани щодо відбудови зруйнованої внаслідок повномасштабної війни медичної інфраструктури, готовність української медичної системи до надзвичайних ситуацій та можливості реагування на них, потенціал для посилення співпраці МОЗ та ВООЗ, найближчі кроки, що планується здійснити в межах такої співпраці.

«Найперше хочу щиро подякувати ВООЗ за активну залученість та допомогу. Майже півтора року Україна перебуває у стані повномасштабної війни. Це величезний виклик і для медичної системи. Саме завдяки вашій підтримці на всіх рівнях та вашому оперативному відгуку на всі наші запити нам вдалося втримати медичний фронт. Разом з нашими міжнародними партнерами ми тримаємо його досі. Але наша співпраця не обмежується лише реагуванням на виклики війни. І це дуже важливо, адже вже зараз ми закладаємо підвалини того, щоб після великої перемоги наша система охорони здоровʼя працювала ще краще та ефективніше. Якісна, доступна та безоплатна медична допомога для українських пацієнтів — наша мета і наша візія», — підкреслив Віктор Ляшко.

Міністр подякував директору Європейського регіонального бюро ВООЗ доктору Гансу Клюге за співпрацю і підтримку, яку надає ВООЗ в умовах війни. Від початку війни ВООЗ доставила в Україну понад 3 000 тонн медичних засобів, що рятують життя. Серед них: електрогенератори, автомобілі невідкладної допомоги, запаси кисню для медичних закладів, матеріали для надання допомоги у разі травм і проведення невідкладних оперативних втручань, медикаменти для лікування проти неінфекційних захворювань та багато іншого. ВООЗ також провела навчання для понад 10 тисяч медичних працівників щодо лікування травм та масових уражень, з питань гендерно зумовленого насильства, психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, а також хімічного впливу, епідеміології та лабораторної діагностики — це сприяє наданню медикам знань та навичок, необхідних для реагування на потреби в умовах війни. Крім того, ВООЗ підтримує Міністерство охорони здоровʼя України шляхом надання стратегічних порад та рекомендацій із низки питань, включаючи фінансування охорони здоров’я, первинну медичну допомогу, питання води, санітарії та гігієни (WASH), контролю над тютюном та інші.

«Під час чотирьох візитів до України з початку 2022 року, я на власні очі бачив, яких страждань війна принесла людям в Україні, завдавши також значної шкоди системі охорони здоровʼя та інфраструктурі, порушивши доступ до медичних послуг і ліків для всього населення, а також для найбільш уразливих груп», — зазначив доктор Ганс Клюге, Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ. — Проте мені довелося також спостерігати і за тим, яку надзвичайну стійкість проявила система охорони здоровʼя. Разом із Міністерством охорони здоров’я та сотнями наших партнерів у сфері охорони здоров’я по всій країні ми продовжуватимемо надавати допомогу та сприяти наданню медичних послуг, а також доставлятимемо необхідні медичні засоби, вакцини і ліки туди, де вони є вкрай необхідними, включаючи віддалені й важкодоступні райони».

«У той час як ВООЗ надає постійну підтримку Україні, доставляючи життєво необхідні медичні засоби та надаючи життєво важливу допомогу людям в умовах війни, ми також підтримуємо амбітні, але реалістичні реформи в рамках Стратегії розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року, що закладає основу для відновлення сектору охорони здоров’я в майбутньому», — сказав доктор Ярно Хабіхт, Представник ВООЗ та Глава Бюро ВООЗ в Україні.

У співпраці з національними та регіональними органами у сфері охорони здоров’я, ВООЗ також використовує інструменти збору даних і моніторингу, зокрема епідеміологічний нагляд за COVID-19 та іншими інфекційними захворюваннями, регулярне оцінювання потреб у сфері охорони здоров’я та Систему моніторингу доступності ресурсів і послуг охорони здоров’я (HeRAMS) для оцінки доступності послуг та ресурсів у сфері охорони здоровʼя задля розробки основних інтервенцій в регіонах, які постраждали в умовах війни.

Наразі МОЗ спільно з ВООЗ також працює над такими нагальними пріоритетами, як сфера психічного здоров’я, розвиток системи реабілітації та покращення доступності до медичних послуг, особливо на первинному рівні.

За минулий рік була проведена фундаментальна робота з розбудови системи психічного здоровʼя, а також впроваджувалися оперативні кроки, аби мати можливість надати відповідну допомогу тим, хто її невідкладно потребує. В рамках програми mhGAP близько 10 000 лікарів «первинки» пройшли навчання з ведення поширених психічних розладів, відбулось коригування навчальних програм закладів медичної освіти, розвивалися послуги мобільних бригад, було введено новий пакет НСЗУ «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». Як результат — психологічна допомога стала ближча й доступніша.

Також продовжується системна робота щодо подолання інфекційних та неінфекційних хвороб, підвищення рівня імунізації серед українців.

Окрім цього, під час робочого візиту представники МОЗ разом з колегами з ВООЗ обговорили організаційні деталі підготовки до участі української делегації у заходах Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, яка відбудеться вже наприкінці травня цього року.