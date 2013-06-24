Міністерство охорони здоров’я України визначило імунопрофілактику та щеплення пріоритетними напрямами 2023 року. Про це йшлося на зустрічі представників МОЗ та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), що днями відбулася під головуванням Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Через повномасштабну військову агресію росії проти України зростає актуальність щеплень проти кору, дифтерії, правця, поліомієліту. Водночас ми бачимо, що завдяки активній роботі усієї системи охорони здоровʼя показник охоплення щепленнями в деяких областях перевищив 90%. Та варто пам’ятати, що медична система функціонує в умовах підвищеного навантаження внаслідок воєнних дій, тож, щоби уникнути спалахів небезпечних хвороб, ми маємо посилити увагу та скерувати всі зусилля для пріоритезації профілактичних щеплень, як одного з найефективніших способів захисту здоров’я», — наголосив Віктор Ляшко.

Учасники зустрічі обговорили стан та перспективи співпраці МОЗ та ВООЗ із імунізації населення, приділили увагу ситуації з постачанням вакцин, планам закупівель на 2023 рік, оновленню законодавчої бази щодо імунізації та крокам, які треба здійснити для реалізації плану відновлення системи охорони здоров’я України.

«Попри війну Україна продовжує підтримувати систему охорони здоровʼя на належному рівні. Дякую партнерам, що допомагають нам у розв’язанні питань доставлення та зберігання вакцин, що потребують особливого температурного режиму. Завдяки вашій підтримці держава може забезпечити щепленням всіх, хто цього потребує», — наголосив Міністр охорони здоровʼя.

Сторони також обговорили питання інформаційного супроводження кампаній із вакцинації та протидію російській антивакцинній пропаганді, яка останнім часом стала активною не тільки в Україні, а й у Європі.

За результатами зустрічі учасники домовились про подальшу роботу у напрямах імунізації населення проти кору, краснухи, паротиту, кашлюка, дифтерії, правця та поліомієліту; покращення епідемічного нагляду на території України з особливою увагою на деокуповані території; відновлення пошкодженої медичної інфраструктури України та забезпечення холодовим обладнанням медичних закладів.