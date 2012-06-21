Всесвітня організація охорони здоров’я обіцяє у травні збільшити поставки тестів на коронавірус уп’ятеро. Таким чином, очікується, що в медичні заклади буде доправлено 1,5 мільйона тестів на COVSD-19. «Поки що було проведено понад мільйон тестів на коронавірус у 126 країнах», — повідомив прессекретар ВООЗ. Вони допомагали виявляти завезені випадки захворювання, а також протестувати тих, хто мав контакти з хворим. Така система мала успіх, вважають в організації.
У ВООЗ заявляють, що наразі попит на засоби індивідуального захисту, тести й медичні матеріали зріс на 100%, а подекуди навіть до 200%. ВООЗ визнає, що «не змогла дати адекватної відповіді» на зростання потреб на медичну продукцію через поширення коронавірусу. Це трапилося тому, що більшість важливих для галузі охорони здоров’я виробництв розташовані у Китаї, і вони були вимушені на певний час припинити роботу. Інші країни обмежили експорт медичного обладнання через збільшення внутрішніх потреб на таку продукцію. Окрім цього виникли перебої через припинення повітряного сполучення.
На сьогодні, система швидкої доставки засобів індивідуального захисту можлива до 80 країн. ВООЗ та відповідні агенції ООН почали організовувати відправку чартерних рейсів з медичними вантажами. Таким чином Всесвітня Продовольча Програма змогла надіслати допомогу країнам Африки. Йдеться не лише про медичні, а й про гуманітарні вантажі. Адже у дев’яти країнах Східної Африки сотні тисяч людей потерпають від недоїдання, і протягом трьох наступних місяців їхня кількість може подвоїтися, застерігають у ВООЗ.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»