Старший сержант Богдан, військовослужбовець 117 окремої важкої механізованої бригади, виконує бойові завдання у складі екіпажу БпЛА «Сармат» батальйону безпілотних систем. Ось що він розповів.

«2016 року пішов на строкову службу. І після того одразу підписав контракт, адже з дитинства хотів бути військовим. Я з Донецької області, а 2014 рік нам показав, що в нас є лютий ворог.

Можу пригадати, як одного разу на Донеччині наш екіпаж знищив ворожий МТ-ЛБ. Це був штурм наших позицій. Надійшла команда споряджати борти БпЛА протитанковою міною. Завдяки злагодженим діям мого екіпажу і прекрасній координації штабу, де навели нас на ціль, ми успішно тоді відпрацювали. Це був мій перший бойовий виліт як пілота.

Звісно, не одразу до цього дійшов. Спочатку було бажання навчатися цієї справи, цікавився безпілотними системами, потім таки вирішив спробувати. Вважаю, що в армії постійно треба чогось нового навчатися.

Тепер у нас є свій екіпаж. Ми його назвали, як і позицію, «Сармат». В екіпажі троє людей: сапер, штурман і пілот. Сапер відповідає за те, щоб правильно здетонував боєприпас. Штурман на карті веде пілота. Пілот бачить картинку і виконує завдання на пульті: піднімає борт, висувається до точки ураження й уражає ціль.

Ми використовуємо в роботі важкий бомбер «Вампір». Це гексокоптер, у якого шість гвинтів. На мою думку, тепер це найефективніший і найточніший засіб ураження. З першої спроби може вразити ціль. Він несе 15 кілограмів корисного вантажу на відстань до 15 кілометрів.

Велика частина нашої роботи — виконання гуманітарних місій. Допомагаємо нашій піхоті: передаємо їжу, воду, боєкомплект. Одну таку посилку можемо доставити хлопцям на позицію протягом 20 хвилин.

На Донеччині ворог тепер, як правило, нечасто використовує бронетехніку. Але щойно наважується на це, ми майже одразу вражаємо її. На полі бою ворожа бронетехніка живе приблизно 20 хвилин, якщо вона заходить до зони нашого ураження.

У майбутньому мені хотілося б знищити ще ворожу САУ і багато танків. Адже в мене контузія після танкового обстрілу 2023 року на Запоріжжі, тож танкістів ворога відтоді найдужче ненавиджу.

Щоб бути ефективним пілотом, на мою думку, треба передусім мати мотивацію. Якщо в людини є бажання, вона всього навчиться, що стосується нашого фаху. А потім вже навчиться тактичної медицини, тактичної підготовки й всього іншого.

Фізична підготовка для нас також важлива, бо треба вчасно заносити борт, виносити його, а він немаленький. А якщо буде ворожий обстріл, то треба якомога швидше дістатись укриття. А на людині, як мінімум, бронежилет, шолом, автомат, ремінно-поясна система, на якій може бути багато чого. А це все вага.

Цивільним чоловікам у тилу хочу сказати таке. Треба захищати свою домівку. Якщо закінчимося ми, то ворог прийде туди, де зараз тил. А якщо нас тут буде значно більше і ми всі робитимемо свою роботу, то ворог нікуди не пройде. Бо якщо не ми, то за нас цього ніхто не зробить».

Євген ПРОВОРНИЙ,

АрміяInform, онлайн-медіа Міноборони