За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» підприємці отримали від уповноважених банків 287 пільгових кредитів на загальну суму 0,71 млрд грн, з яких 202 кредити — від банків державного сектору економіки на понад 0,32 млрд грн.

З початку 2025 року підприємці отримали 803 кредити на 2,7 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 520 кредитів на 1,2 млрд грн.

За час воєнного стану в Україні видано 69 691 кредит на 273,1 млрд грн (зокрема банки державного сектору видали 51 635 кредитів на 137 млрд грн), з яких станом на 20 січня цього року: 32,71 млрд грн — на інвестиційні цілі; 69,29 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу; 41,02 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 31,27 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції; 1,70 млрд грн — на фінансування енергосервісу; 57,47 млрд грн — на антивоєнні цілі; 26,17 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з початку чинності програми підписано 104 513 кредитних договорів на 362,7 млрд грн, з них банки державного сектору економіки підписали 72 111 договорів на 163,6 млрд грн, повідомляє Мінфін.