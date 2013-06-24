На минулому засіданні уряд уніс зміни до постанови КМУ від 27 травня 2022 року №634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану», повідомляє Мінреінтеграції. Зокрема вирішено: звільнити від орендної плати фізичних осіб та ФОП, призваних на військову службу; припинити нарахування орендної плати орендарям державного та комунального майна, розташованого на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або на тимчасово окупованих територіях відповідно до Переліку територій, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року №309 (зі змінами); дозволити комунальним підприємствам, які повністю або частково фінансуються за рахунок місцевого бюджету, оренду державного майна без проведення аукціону для цілей облаштування гуртожитків для ВПО за ціною 1 гривня за 1 квадратний метр площі.