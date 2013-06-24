«Тарік» — прикордонник із бригади «Гарт», якому нещодавно виповнилося 23 роки. Та попри юний вік він має бойовий досвід, здобутий на передовій. Ще на початку повномасштабного вторгнення студент юридичної академії без вагань вирішив, що захищатиме країну на полі бою, навіть попри обіцяну кар’єру слідчого. Нині продовжує навчання заочно, а відданість справі та природна харизма чітко виокремлюють його серед побра тимів.

Жорстокі бої за Соледар, де зіткнувся з надзвичайною інтенсивністю ворожих атак, залишили глибокий емоційний слід. Після тих боїв, як нагадування про пережите, у нього, на жаль, з’явилися небажані наслідки — заїкання…

Утім, життєві виклики «Тарік» сприймає мужньо. Він упевнений, що сильний характер і віра допоможуть здолати всі наслідки війни. А як інакше, коли твоя харизма поширюється аж на 10 кілометрів навколо?!

Тепер «Тарік» командує операціями дронів на своїй ділянці та є другим пілотом розвідувального дрона «Валькірія». Він відповідає за моніторинг і своєчасну заміну «пташок» у небі, що дає змогу прикордонникам бачити ворога на великій відстані й реагувати на його дії миттєво.

«Мені подобається ця робота, бо ми бачимо ворога ще здалеку і можемо зупинити до того, як він наблизиться до наших позицій. Це дуже важливо, адже саме від нас залежить, чи буде наш захист непохитним», — каже військовий.

У прикордонника «Таріка» є заповітна мрія: після Перемоги подорожувати світом. Тепер він дивиться на життя по-новому, знаючи, що кожен день на фронті — це крок до цієї мрії.

«Раніше мріяв про недосяжне, а тепер моя мрія — це сьогоднішній день. Але я знаю, що мандри після Перемоги ще чекають на мене, і я бачитиму цей мирний світ на власні очі», — упевнений він.

Джерело: Державна прикордонна служба