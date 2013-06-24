Україна вперше в історії отримала одразу три міжнародні відзнаки від Міжнародної асоціації жінок-поліцейських — престижної глобальної організації, яка з 1915 року об’єднує жінок у правоохоронній системі понад 75 країн світу. Це міжнародне визнання ролі жінок у поліцейській діяльності, свідчення високої оцінки їхнього внеску в розвиток правоохоронної системи, особливо в умовах війни та надзвичайних викликів. Міжнародна спільнота високо цінує рішучість, мужність і професіоналізм українських поліцейських-жінок, які продовжують служити суспільству навіть у найважчі часи. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За поданням заступника Міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко, троє українських правоохоронниць отримали визнання в ключових номінаціях:

«Хоробрість» — лейтенант поліції Валерія Біленець;

«Служіння громаді» — підполковник поліції Ольга Зінченко;

«Офіцер року» — капітан поліції Олена Ставицька.

Усього таких номінацій 11: Офіцер року, Цивільна особа року, Хоробрість, Лідерство, Служіння громаді, Відмінність у виконанні обов'язків, Менторство та коучинг, Нагорода для чоловіків на підтримку кампанії ООН «HeForShe», Профілактика та виявлення насильства щодо жінок, Рівність, різноманіття та інклюзивність, Спадщина.

Це перший випадок в історії, коли представниці українських правоохоронних органів одразу в трьох номінаціях здобувають перемогу в міжнародному конкурсі, який щороку організовує Міжнародна асоціація жінок-поліцейських.

Нагорода «Хоробрість»: Валерія Біленець

Лейтенант поліції Валерія Біленець — інспектор сектору евакуаційних заходів «Білі Янголи» Краматорського РУП ГУНП у Донецькій області. З грудня 2022 року вона бере участь у надскладних евакуаційних операціях з прифронтових територій Донеччини, ризикуючи власним життям під обстрілами.

Завдяки її рішучості вдалося евакуювати 518 осіб, серед яких 84 дитини, а також доставити гуманітарну допомогу понад 250 родинам. Валерія особисто брала участь у пошуково-рятувальних роботах після ворожих обстрілів, неодноразово рятуючи поранених з-під завалів.

Її служба — це приклад незламності, самовідданості та щоденного героїзму. Валерія стала символом хоробрості, яку демонструють українські правоохоронці в умовах війни.

Нагорода «Служіння громаді»: Ольга Зінченко

Підполковник поліції Ольга Зінченко очолює відділ ювенальної превенції ГУНП у Запорізькій області. У часи повномасштабного вторгнення вона разом із командою забезпечує безпеку та захист прав дітей.

Її зусилля допомогли розшукати й повернути до родин 255 дітей лише з початку 2024 року. А в березні 2022 року за координації Ольги було евакуйовано понад 1000 дітей у безпечні місця.

Вона активно реалізовує ініціативи МВС: «Мобільний клас безпеки», в межах якого лише за три місяці 2024 року понад 2000 дітей отримали знання з безпеки в умовах війни. А юнацький гурток «Байда» вже об’єднав майже 250 підлітків із прифронтових територій, формуючи активну правосвідомість молоді.

Завдяки роботі Ольги поліція стала не лише інструментом безпеки, а й джерелом надії для багатьох українських родин.

Нагорода «Офіцер року»: Олена Ставицька

Капітан поліції Олена Ставицька очолює сектор моніторингу Охтирського районного відділу поліції в Сумській області та входить до складу екіпажу «Білий янгол».

Її діяльність на Сумщині — це десятки евакуаційних місій у прифронтових районах, вивезення мирних жителів з-під обстрілів, допомога пораненим і пошукові операції після ракетних ударів.

За останні місяці 2024 року команда підрозділу, до якої входить Олена, евакуювала 525 цивільних, зокрема 264 дитини. Під час однієї з операцій, у жовтні, службове авто Олени потрапило під ворожу атаку. Отримавши поранення, вона оперативно повернулася до служби після короткого лікування, продовживши рятувати людей.

Її відданість, стійкість і самопожертва є прикладом для всієї системи Національної поліції України.

Міжнародна асоціація жінок-поліцейських і Україна: новий рівень міжнародного визнання

Міжнародна асоціація жінок-поліцейських об’єднує понад 30 правоохоронних організацій із 75 країн. Україна приєдналася до асоціації у 2019 році, а з 2024 року очолює 15-й регіон (Центральна та Східна Європа) в особі заступниці Міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко.

«Це свідчить не лише про зростаючий авторитет українських правоохоронних органів на міжнародній арені, а й про глибоке визнання внеску жінок-поліцейських у захист громадян та безпеку держави в умовах війни», - зазначила Катерина Павліченко.

Вітаємо наших героїнь із заслуженим міжнародним визнанням! Їхня служба — це гордість України, приклад для всього світу та натхнення для майбутніх поколінь.