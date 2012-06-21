Президент України Володимир Зеленський закликає на основі його законопроекту про олігархів якнайшвидше розробити пакет законодавчих ініціатив задля подолання олігархічної системи. Про це Глава держави заявив під час виступу на форумі «Україна 30. Економіка без олігархів» у Києві.

Президент зауважив, що багато років поспіль старі політики постійно обіцяли людям боротися з олігархами задля зростання добробуту країни. Натомість кількість олігархів лише збільшувалася.

«Вперше за роки незалежності замість обіцянок ми перейшли до реальних дій для подолання цього замкненого кола впливу олігархів. Суть цього кола проста: олігархи накопичують незаконний капітал – частина цього капіталу йде на створення, просування та подальше утримання політиків різного рівня та чиновників задля примноження того незаконного капіталу, частина з якого знову йде на утримання тих самих політиків і чиновників. І олігархи, і політики, і політики-олігархи розраховували, що цей двигун працюватиме вічно. Але у своєму рівнянні вони не врахували дві дуже важливі «невідомі» – це держава Україна та громадяни, які мають іншу думку і які про це заявили на виборах у 2019 році», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Президента, олігархи, користуючись слабкістю державних інституцій і системною корупцією, за безцінь отримували ресурси, активи та преференції для власного збагачення, а сьогодні використовують ці статки проти своєї ж країни.

«Відтепер буде інакше. Все, що ми хочемо, – зрозумілі, прозорі, рівні та єдині правила для всієї України. Неважливо, ти маленький підприємець, фермер, великий магнат або іноземний інвестор. Рівні правила для всіх», – наголосив він.

Володимир Зеленський заявив, що державні інституції та суди повинні бути незалежними не лише від інших гілок влади, а й від великого бізнесу.

«Політичні партії, ЗМІ, державні службовці всіх рівнів, судді, правоохоронці, наглядові ради державних підприємств – всі повинні функціонувати без підтримки та впливу великого олігархічного капіталу», – зазначив Глава держави.

«Важливо: великий бізнес – це нормально, правильно, круто, потужно. Ненормально ставати великим бізнесом, коли ти або незаконно щось береш із бюджету держави, або щось не докладаєш у державний бюджет», – додав він.

Так само ненормально, коли великий бізнес одноосібно контролює окремі галузі економіки й диктує правила розвитку країни, зауважив Президент.

«Ми хочемо країну нормальних правил і законів, які працюють, конкурентної економіки й незалежних ЗМІ – відкритих і вільних. Саме тому я зробив перший важливий крок, щоб демонтувати визначальний вплив олігархів на життя, нашу політику й майбутнє держави – це закон про олігархів», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що цей закон – лише початок, він має стати фундаментом для нормативно-правової бази, яка поставить на перше місце захист інтересів України і всіх платників податків.

«І особисто я, і все наше суспільство чекаємо швидких та зрозумілих законодавчих ініціатив, які мають запровадити ефективні антитрастові інструменти для подолання олігархічної системи», – наголосив Глава держави.

Президент також заявив, що всі чиновники та народні депутати України мають усвідомити свою відповідальність і не забувати, що заробітну платню їм платить народ України, тому вони мають служити та захищати інтереси саме народу України.

Володимир Зеленський зазначив, що повна підтримка народу України дає впевненість у тому, що в питаннях деолігархізації ми приречені лише на успіх.