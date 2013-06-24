Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про запровадження санкцій проти юридичних осіб, пов’язаних з російським військово-промисловим комплексом. Іншим Указом Голова держави ввів в дію санкції проти осіб, обмеження щодо яких вже запроваджені партнерами України раніше, політичних партій з рф тощо. Про це повідомляє Урядовий портал.

Попередньо пропозиції санкцій розглянула та рекомендувала подати на розгляд РНБОУ Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко.

«Запроваджено черговий великий пакет щодо компаній та осіб, пов’язаних з російським ВПК. Також віддзеркалюємо санкції, накладені нашими партнерами на членів родин російських олігархів, наближених до них осіб та компанії, якими росіяни володіють де-факто. Нарешті, санкції вводяться проти російських політичних партій, а по суті – філіалів однієї партії на ім’я «режим путіна». Продовжуємо далі працювати над посиленням санкційного тиску», - зазначила Юлія Свириденко.

Так, згідно Указу Президента №236/2023 санкції запроваджено проти 322 компаній, пов’язаних з ВПК росії. Зокрема, у переліку: АТ «Науково-виробнича корпорація «Космічні системи моніторингу, інформаційно-керуючі та електромеханічні комплекси», Федеральний державний бюджетний заклад «Центральний науково-дослідний інститут повітряно-космічних сил» Міністерства оборони російської федерації, АТ «Радіопріборснаб», АТ «Федеральний науково-виробничий центр «Прогрес», АТ «Казанський оптико-механічний завод», АТ «Дослідно-конструкторське бюро спеціальних технічних засобів» , АТ «Радіотехнічні та інформаційні системи повітряно-космічної оборони», ТОВ «Кварк-ВПК» та ін.

Указом №235/2023 запроваджено санкції проти 40 фізичних осіб – громадян рф, Ірану, Малі, Швейцарії тощо. Так, наприклад, до санкційного переліку потрапили дружина, донька та син російського олігарха Володимира Потаніна. Санкції проти них були запроваджені США в грудні 2022 року. Також у переліку – дружина та доньки російського олігарха Сулеймана Керімова, який є членом найближчого кола олігархів, близьких до володимира путіна. Обмеження проти членів родини Керімова запроваджені раніше США, Великобританією, Японією. Також Україна запроваджує санкції проти осіб, які керують закордонними компаніями в інтересах російських олігархів та проти самих компаній.

Окрім того Указом №235/2023 запроваджено санкції щодо окремих російських фінансових та банківських установ, зокрема, Публічного акціонерного товариства Росбанк.

В переліку також політичні партії рф - «Єдина росія», КПРФ, ЛДПР «Справедлива росія» та інші,

Запроваджено санкції й проти т.з. «міністерства у справах громадянської оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Донецької Народної Республіки». Усього в переліку – 60 юридичних осіб.