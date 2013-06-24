Уряд США очікує, що вплив дефолту росії на американську й світову економіку буде мінімальний.

Про це заявилапід час брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Укрінформ.

«Ми оголосили, що не будемо продовжувати дію ліцензії. Це означає, що росія, швидше за все, не виконає своїх зобов’язань і зіткнеться з дефолтом. Це підтвердить її статус парії у світовій фінансовій системі. Ми очікуємо, що вплив на економіку США та світу буде мінімальним, оскільки росія вже фінансово ізольована», - сказала вона.

Карін Жан-П’єр додала, що нині американський Мінфін продовжує моніторинг ситуації та веде розмови з представниками світовою фінансовою спільнотою.

Як повідомлялося, після вторгнення росії в Україну Сполучені Штати ввели потужні санкції проти рф, в тому числі заморозили її зовнішні рахунки в банках. Водночас з метою зменшення негативного впливу для західних інвесторів, які вели бізнес з рф, уряд США ввів ліцензію, що дозволяла російському уряду робити виплати в доларах по суверенному боргу на тимчасовій основі.

24 травня Міністерство фінансів США відмовилося продовжити ліцензію, яка дозволяла росії здійснювати виплати для обслуговування зовнішнього боргу в доларах. Її термін дії закінчився 25 травня. Цей крок суттєво ускладнить умови для російської економіки, яка потерпає під тиском західних санкцій та замороження активів, розміщених в іноземних банках, й збільшить можливість оголошення росією дефолту.