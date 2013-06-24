Люди старшого віку та особи з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб, які потребують догляду, а також свого часу змушені були евакуюватися з небезпечних районів через війну, можуть отримати безоплатне проживання у громадах та допомогу соціальних фахівців у повсякденному житті.

«Держава оплачує підтримане проживання або стаціонарний догляд у громадах, квартирах чи будинках. Також оплачується робота команди соціальних працівників, які забезпечують догляд в нових умовах, допомагають людям адаптуватися до життя, впоратися з побутом, іншими необхідними потребами. Адже люди потребують такої підтримки», — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Згадана послуга підтриманого проживання дає змогу людям не потрапляти в інтернатні заклади, а жити у громадах з необхідною допомогою. Наші співвітчизники зможуть самі обирати, де отримувати послуги, а держава компенсуватиме їхню вартість. Витрати на таке проживання та догляд становлять від 13 до 16 тисяч гривень на місяць залежно від рівня цієї підтримки.

У послугу підтриманого проживання входить не лише забезпечення житлом. Адже соціальні працівники можуть допомагати певним категоріям ВПО з доглядом, побутом, купівлею продуктів чи медикаментів. А ще вони всіляко сприятимуть у вирішенні правових питань, допомагатимуть у залученні людини до життя громади.

Міністерство соціальної політики наполегливо працює над тим, щоб люди старшого віку, особи з інвалідністю з числа ВПО, які втратили дім через війну, надалі могли жити в комфортних умовах і залишатися активною частиною громади, повідомляє Мінсоцполітики.