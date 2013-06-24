Торік у грудні Кабмін ухвалив постанову, розроблену Мінсоцполітики спільно з Мінрозвитку та Мінфіном, завдяки якій внутрішньо переміщені особи, котрі очікують на компенсацію за знищене помешкання, зможуть отримати сертифікат на придбання житла. Наприкінці січня Мінсоцполітики спрямувало на рахунок Мінрозвитку перші 4,3 млрд грн для подальшої оплати сертифікатів на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які через агресію російської федерації втратили єдине житло (не мають іншого в умовно безпечних регіонах країни) та очікують на компенсацію. У подальшому ці кошти буде спрямовано на придбання житла для ВПО з використанням 3467 житлових сертифікатів.

Загалом Мінсоцполітики спрямує 15 млрд грн на компенсацію, завдяки якій понад 10 тисяч родин зможуть отримати власне житло.

«Завдяки окремій програмі фінансування тисячі переселенців зможуть розв’язати найболючішу для них проблему — власного житла. Це одне з рішень, які реалізує уряд у межах комплексної підтримки внутрішньо переміщених осіб. Адже люди, які втратили власні домівки, можуть потребувати і фінансової допомоги, і психологічної, і різних видів соціальних послуг. І ми працюємо, щоб надавати допомогу тим, хто найбільше її потребує», — наголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, головним завданням залишається підтримати якомога більше громадян, які втратили домівки через агресію росії.

«Ми постійно працюємо над розширенням спектра компенсацій, програм підтримки. У фокусі — допомога внутрішньо переміщених осіб. Завдяки 15 мільярдам гривень, які уряд перерозподілив для підтримки ВПО, ми зможемо допомогти 10 тисячам сімей отримати новий дім», — зазначив він, повідомляє Мінсоцполітики.