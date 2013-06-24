Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка змінює порядок ввезення на територію України, вивезення з неї й транзиту територією України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Зміни запроваджуються в частині перевезень рослин роду коноплі (Cannabis). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

В постанові йдеться, що дозволи видаються передусім за наявності у суб’єкта господарювання відповідних ліцензій на здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або ліцензії на виробництво, гуртову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами для препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

У постанові наведений вичерпний перелік усіх документів, які суб’єкт господарювання має подати до Держлікслужби для одержання дозволів на вивезення, транзит та ввезення на територію України рослин медичного канабісу, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Уже з 1 жовтня 2024 року Держлікслужба і Держмитслужба будуть зобов’язані вносити до державного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» інформацію про видані дозволи у день їхньої видачі.

Постанова розроблена в межах підготовки нормативно-правових актів для реалізації Закону України, який врегульовує обіг рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності і вводиться в дію 16 серпня 2014 року.