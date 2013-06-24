Співпраця між країнами в політичній, економічній, військовій сферах, досягнення справедливого миру та відбудова України стали ключовими темами зустрічі першої леді України Олени Зеленської та першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко із Президентом Португальської Республіки Марселу Ребелу де Cоуза.

Португалія з початку повномасштабного вторгнення системно надає Україні дипломатичну, оборонну, гуманітарну та фінансову допомогу.

«Прихисток у Португалії отримали майже 60 тисяч українців, які вимушено покинули Україну. Закликали партнерів також долучатися до програм, які створюють умови для повернення українців там, де це повернення безпечне і можливе. Крім того, подякували Президентові за зусилля, спрямовані на посилення економічної співпраці між нашими країнами, й активну участь Португалії в тематичних конференціях щодо формули миру», — зазначила Юлія Свириденко.

Вона подякувала за системне поглиблення економічної співпраці між Україною та Португалією, яке спостерігається останніми роками. За підсумками 2023 року двосторонній товарообіг з Португалією становив 293,7 мільйона доларів та збільшився порівняно з відповідним періодом 2022-го на 49,4%. Зріс і експорт товарів з України, торік він становив 223,5 мільйона доларів. Це на 64,6% більше, ніж 2022 року.

Зростання тривало й цього року. За січень — серпень 2024-го двосторонній товарообіг зріс на 15,1%, або на 29,2 мільйона доларів США порівняно з аналогічним періодом торік, повідомляє Мінекономіки.