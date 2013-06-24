Під час зустрічі з Маршалком Сейму Республіки Польща Шимоном Головнею Президент України Володимир Зеленський подякував за всебічну допомогу Україні у протидії російській агресії й відзначив важливість підтримки Сеймом нашої країни.

«Дякую за польську адвокацію українського майбутнього членства в ЄС. Ми справді відчуваємо цю підтримку від Польщі, і я сподіваюся на позитивне рішення Євросоюзу до кінця червня. Нам потрібна також ваша підтримка напередодні саміту НАТО», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті і російський повітряний терор. Обговорили спів­працю для захисту українського неба.

Президент відзначив рівень співпраці між парламентами двох країн та ініціативу з проведення в Білостоці саміту голів парламентів України, Польщі, Латвії, Литви й Естонії.

Окрему увагу приділили підсумкам Глобального саміту миру у Швейцарії, в якому взяв участь Президент Польщі Анджей Дуда, а також підготовці до підписання двосторонньої безпекової угоди.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі із Шимоном Головнею подякував Польщі за участь у Глобальному саміті миру й підтримку пунктів формули миру, а також за підтримку у протидії російській агресії, євроінтеграції та відкриття переговорів про вступ України в ЄС. Сторони обговорили ситуацію в енергетичному секторі та відбудову українських енергооб’єктів. Денис Шмигаль відзначив ефективність оновленого торік українсько-польського інтерконектора.

«Це додає надійності в роботі української енергосистеми як частини європейської енергомережі», — зауважив він.

Прем’єр-міністр України розповів про плани з розбудови децентралізованої енергомережі: «Розраховуємо на підтримку й допомогу Польщі, адже це підвищить захист проти російських ракет і дронів».

Окремо учасники зустрічі обговорили двосторонні проєкти в галузі інфраструктури. Шимон Головня запевнив, що Польща й надалі підтримуватиме їх реалізацію.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Офіс Президента